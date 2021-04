Darum ist der Dausenauer Turm so schief

Dass der Dausenauer Turm so schief ist, hat verschiedene Gründe: Bergseitig steht er auf massivem Fels und talseitig auf lehmdurchsetztem Untergrund. Früher war der Turm Teil eines Torbogens, der ihn stützte. Dieser existiert nicht mehr. Durch die Stauwehre und den Schiffsverkehr auf der Lahn (bei Dausenau 1926) erhöhte sich außerdem der Grundwasserstand und damit die Durchfeuchtung des Untergrundes. Auch der Straßenverkehr, insbesondere Lkw, sorgten für Erschütterungen des Turms. Mittlerweile gibt es in Dausenau allerdings eine Umgehungsstraße, weshalb nur noch wenige Fahrzeuge am Turm vorbeifahren.