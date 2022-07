Polizei

Beim Brand zweier Wohnhäuser im Hunsrück sind am Montag mindestens 200.000 Euro Sachschaden entstanden. Laut Polizei waren am Montagabend noch 120 Feuerwehrleute in der Gemeinde Buch bei Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach den Angaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache in einem der Fachwerkgebäude aus. Die Flammen seien dann auf ein Nachbarhaus übergegriffen sowie auf zwei Scheunen.