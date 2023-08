Seltener Schatz: Münzen aus dem Dreißigjährigen Krieg entdeckt

Sondengänger haben bei Dieblich Silbermünzen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gefunden. Ein besonderer Schatz, der bald für alle zu sehen sein soll.

Konzentriert schaut Ralf Prestenbach auf den Boden, während er seinen runden Metalldetektor wenige Zentimeter über dem Gras hin und her bewegt. Plötzlich piept die Sonde. Irgendetwas Metallisches liegt dort im Boden versteckt. "Das Gerät unterscheidet zwischen Edelmetall und Eisen", sagt Prestenbach. Für ihn sei das Edelmetall interessant. Dieses Mal ist es nur ein Centstück.

Sondengänger mit amtlicher Genehmigung

Ralf Prestenbach ist Clubbesitzer aus Koblenz und in seiner Freizeit Sondengänger. Seit vielen Jahren ist er zusammen mit anderen Hobby-Schatzsuchern an Rhein, Mosel, in der Eifel und im Hunsrück mit Metalldetektoren unterwegs. Als Sondengänger haben sie - mit amtlicher Nachforschungsgenehmigung - immer wieder mal Lanzenspitzen, Schmuck oder Gewandnadeln aus römisch-keltischer Zeit gefunden.

Die beiden Sondengänger sind seit Jahren auf der Suche nach historischen Schätzen. SWR

Vor einem Jahr ist Ralf Prestenbach zusammen mit einem Freund in Dieblich an der Mosel aber auf einen wahren Schatz gestoßen: Silbermünzen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. "Erwartet haben wir gar nichts. Timo hat die erste Münze gefunden und dann haben wir weiter gesucht an der Stelle. Dann fand ich noch eine und wir haben gedacht, da hat jemand noch mehr verloren," erinnert sich Prestenbach.

Besonderer Fund: Knapp 400 Jahre alte Silbermünzen

Am Ende waren es 54 hauchdünne teils mit Patina überzogene Silbermünzen des sogenannten rheinischen Pfennigs - damals etwa der dreifache Wochenlohn eines Handwerkers. Ein kleiner Sensationsfund für die erfahrenen Sondengänger: "Ein unglaubliches Glücksgefühl. Das wirkt bis jetzt noch nach. Das ist toll."

Prestenbach ist besonders von der Geschichte beeindruckt und überlegt, wie es damals zugegangen sein muss: "Die letzte Prägung, die wir gefunden haben ist von 1630. Deswegen gehen wir davon aus, dass irgendjemand das Ganze versteckt hat - kurz bevor die Schweden von Koblenz aus die Mosel hochgezogen sind. Derjenige konnte seinen Besitz dann aber vermutlich nicht mehr holen, vielleicht weil er vorher ums Leben kam."

Was machen Sondengänger? Als Sondengänger bezeichnet man Menschen, die mit Hilfe von Metalldetekoren den Boden in vorgegeben Gebieten nach Schätzen absuchen. In Rheinland-Pfalz benötigen Sondengänger eine Genehmigung, eine sogenannte amtliche Nachforschungsgenehmigung, wenn sie mit dem Metalldetektor unterwegs sind. Die Genehmigung erteilt die untere Denkmalbehörde. Die Sondengänger sind dazu verpflichtet, ihre Funde bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe zu melden. Dort werden die Funde begutachtet und bewertet. Den Angaben zufolge, dürfen die Sondengänger ihre Funde behalten.

Silberschatz wird in Dieblich ausgestellt

Der heutige Wert der Silberschatzes ist rund 6.000 Euro. Das ist Prestenbach aber nicht wichtig: Er will weder das Geld noch die Silbermünzen in seinem Wohnzimmer. Als Leihgabe will er die Münzen am Sonntag der Gemeinde Dieblich überlassen.

Ortsbürgermeister Christoph Jung (CDU) freut sich: "Das ist der Silberschatz von Dieblich und wir sind da natürlich mächtig stolz drauf." Den genauen Fundort verraten die Finder nicht, auch wenn dort bestimmt nicht mehr zu holen sei, versichert Sondengänger Prestenbach.