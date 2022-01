Studie: Erhöhen Ziegen und Schafe die Insektenvielfalt?

Das Land Rheinland-Pfalz will untersuchen, wie die gezielte Beweidung von Brachflächen am Mittelrhein mit Ziegen und Schafen die Vielfalt an Insekten erhöht. Das Umweltministerium fördert deshalb die Studie an den Steilhängen bei Kamp-Bornhofen. In diesem Bereich des Mittelrheintals weiden Schafe und Ziegen in der so genannten halbwilden Haltung an schwer zugänglichen, steilen Hängen. Auf diese Weise halten die Tiere Kulturlandschaften offen, schützen diese Naturgebiete und wirken gleichzeitig dem massenhaften Artensterben der Insekten entgegen. Deren Vielfalt ist auch in Naturschutzgebieten massiv zurückgegangen. Neue Strategien sollen das ändern. Deshalb hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) heute einen Förderbescheid über 69.000 Euro übergeben. Damit unterstützt das Land das anderthalbjährige Projekt am Rhein, das den Mehrwert einer extensiven Beweidung für die Biodiversität untersucht.