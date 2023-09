Ausgebüxtes Schaf übernachtet bei Polizei in Betzdorf

per Mail teilen

Ungewöhnlicher Übernachtungsgast: Autofahrer hatten in der Nacht ein Schaf auf einer Straße bei Betzdorf gemeldet. Die Polizei nahm das Tier kurzerhand mit zur Wache.

Kilian Pfeiffer war gerade auf dem Weg zurück von der Arbeit, als er das Schaf auf der L288 zwischen Betzdorf und Steineroth entdeckte, erzählt er. "Da habe ich dann sofort angehalten und den Notruf gewählt." Um 2:20 Uhr war der Anruf nach Angaben der Polizei in Betzdorf eingegangen.

Schaf in Kleinbus zur Polizei transportiert

Die Beamtin habe ihn dann gefragt, ob er das Schaf irgendwie in Sicherheit bringen könne, sagt Pfeiffer. Das sei nach einiger Zeit dann auch gelungen. Mit Hilfe von anderen Autofahrern und den eingetroffenen Beamten sei das Tier schließlich eingefangen und in einem Kleinbus zur naheliegenden Polizeidienststelle in Betzdorf gebracht worden, heißt es von der Polizei.

Schlafplatz im Innenhof der Polizeidienststelle Betzdorf

Dann hätten die Beamten das Schaf mit Wasser versorgt. Außerdem richteten sie ihm einen Schlafplatz im Innenhof der Dienststelle her. Dort verbrachte das Schaf die Nacht, bis es am Mittwochvormittag dann laut Polizei sichtlich ermüdet durch den nächtlichen Ausflug von seinem Besitzer abgeholt wurde. Wie sich herausstelle heißt es Heinrich und war offenbar aus seiner Wiese entkommen.