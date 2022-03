A 61: Entlaufener Schäferhund übernachtet auf Mittelstreifen

per Mail teilen

Ein entlaufener Schäferhund hat auf der Autobahn 61 zwischen Emmelshausen und Pfalzfeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war der Hund seinem Besitzer bereits am Montag auf dem Parkplatz Marienau weggelaufen. Der Hund sei noch jung gewesen und gerade erst frisch zu seinem Besitzer gekommen. Trotz einer größeren Suche konnte das Tier am Montag nicht gefunden werden. Erst am nächsten Tag hätten Autofahrer der Polizei einen Hund gemeldet, der verängstigt auf dem Mittelstreifen der Autobahn 61 saß. Die Polizei konnte das Tier einfangen und seinem Besitzer übergeben.