Sayner Hütte: Bendorf weiht zentrale Gebäude nach Sanierung ein

Die königlich-preußischen Eisenhütten stellten Eisenkunstguss von so hoher Qualität her, dass andere Hüttenwerke dieses sogenannte "Berliner Eisen" zu kopieren versuchten. Die Dauerausstellung der neuen Kunstgussgalerie zeigt viele Produkte aus der Zeit und ist in vier Station gegliedert: Arbeit und Rohstoffe, Form und Funktion, Eisen mit Geschichte sowie Markenbildung.