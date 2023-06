Polizeieinsatz in Linz: Jugendliche tragen nachts Sarg über Straße

In Linz haben am Wochenende Anwohner der Polizei gemeldet, dass Jugendliche einen Sarg nachts durch die Stadt tragen. Der vermeintlich makabere Scherz entpuppte sich aber als harmlos.

Die Polizei konnte das Geschehen nach eigenen Angaben am nächsten Tag aufklären. Die Ermittler gaben am Sonntag eine Pressemitteilung heraus, in der sie noch offene Fragen hatten. Danach meldeten sich den Angaben zufolge einige Zeugen mit entscheidenden Informationen.

Der Sarg war demnach Teil eines Theaterstücks. Schüler der Theater AG des Martinus-Gymnasiums in Linz am Rhein hatten sich den Sarg von einem Beerdigungsinstitut im Ort als Requisit für ihre Aufführungen ausgeliehen. Das bestätigte auch der Schulleiter des Gymnasiums dem SWR. Die jungen Schauspieler spielten demnach am Freitag- und Samstagabend in der Stadthalle das Theaterstück "Der Besuch der alten Dame".

Schüler aus Linz hatten Theaterstück mit Sarg inszeniert

Die Schüler hätten den Tod der Hauptfigur mit einem echten Sarg inszeniert und diesen am Ende des Stücks in Form eines Trauerzuges aus der Stadthalle heraustragen, sagte der Schulleiter. Nach seinen Angaben musste der Sarg anschließend noch am Abend von der Stadthalle zurück zum Gymnasium, weil er dort vom Bestattungsunternehmen abgeholt werden sollte. Warum die Schüler den Sarg zu Fuß durch die Stadt transportierten, wusste der Schulleiter nicht.