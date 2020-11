Daniel Elsner hat einen Bauernhof in Seibersbach im Hunsrück mit 600 Gänsen. Da der Landwirt seine Tiere wegen des Corona-Lockdowns nicht an Restaurants verkaufen konnte, musste er sich etwas einfallen lassen.

"Die Gans gehört traditionell zu St. Martin und Weihnachten", sagt Elsner. "Ich weiß nicht, wer im Januar oder Februar noch den klassischen Gänsebraten machen möchte. Es passt eben nicht in diese Zeit rein, jetzt wäre die Zeit, um sich Gedanken um eine frische Freilandgans zu machen."

Martinsgans to go

Um seine Gänse trotzdem loszuwerden, hat sich Daniel Elsner mit befreundeten Gastronomen zusammengetan. Das Ziel: Martinsgans to go für zu Hause. "Ahnung vom Kochen haben wir ein bisschen. Meine Freunde aus der Gastronomie haben mir grünes Licht gegeben und signalisiert: Wir helfen ehrenamtlich. Und wir stellen ein Konzept auf die Beine, das fruchtet."

Daniel Elsner und seine Gänse SWR

Gastronomen helfen

Einer dieser Freunde ist René Klütsch, Koch im Landgasthof "Eiserner Ritter" in Boppard. Er hat sich mit Daniel Elsner zusammengesetzt und gemeinsam haben sie überlegt, wie sie die Ganssaison retten können: "Die Gänse können ja nicht einfach weiter auf der Wiese rumlaufen. Daniel macht das ja nicht als Hobby. Er muss schauen, wie er die Gänse verkauft bekommt."

Und so funktioniert die Martinsgans to go: Die Gans wird fertig gewürzt und gebraten und dann eingeschweißt. Zuhause müsse sie dann nur nochmal für 20 Minuten in den Ofen und soll dann fertig sein. Dazu kommen noch Rotkohl, Kartoffelklöße und die passende Sauce. Alles selbst gemacht. Auf Anfrage kommt das Komplettmenü als Lieferung von Daniels Hühnerhof bis vor die Haustür.

Lange Wertschöpfungskette

Jetzt kommt es nur noch auf die Kundschaft an, sagt Rene Klütsch. "Das dürfen die Leute zu Hause auch nicht vergessen, diesen langen Rattenschwanz, der da hinten dranhängt, bis die Gans oder auch andere Produkte bei uns fertig auf dem Restauranttisch landen. Das ist schon eine ganz schön lange Wertschöpfungskette. Und da gilt es, jeden mitzunehmen und jeden durch die Krise zu bringen und gemeinsam schaffen wir das."