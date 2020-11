Im Kreis Mayen-Koblenz hat sich am Wochenende ein 35-Tonnen-Lastwagen so festgefahren, dass er nicht mehr weiter kam. Nach Polizeiangaben steckte der Laster mit Heuballen am Samstag in einer engen Kurve zwischen dem Schloss Büressheim und dem Ort Sankt Johann fest. Es musste mit einem Kran geborgen werden. Der Fahrer war nach eigenen Angaben seinem Navi gefolgt, dass ihn auf die enge Landstraße führte.