Ein Architekturbüro hat ein Gutachten vorgestellt, das klären sollte, ob ein Grundstück an der B42 oder eines an der B274 besser für den Bau eines neues Feuerwehr-Gerätehauses geeignet ist. Demnach sei der Bau grundsätzlich an beiden Standorten möglich, teilte Verbandsbürgermeister Mike Weiland mit.



Ein Neubau des Gerätehauses an der B42 würde nach dem Ergebnis des Gutachtens rund 4,3 Millionen Euro kosten, so Weiland. Auf dem Grundstück an der B274 würden laut Gutachten Kosten in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro entstehen. In beiden Fällen kämen außerdem noch die Kosten für das Grundstück hinzu.

Für eine Entscheidung über den Neubau sei es dennoch zu früh. Unter anderem werde noch ein weiteres Gutachten über den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes abgewartet. Das soll in der zweiten Märzhälfte vorgestellt werden.