Weinhoheiten am Mittelrhein gesucht - egal welchen Geschlechts

Traditionell vertreten bislang nur junge Frauen als Weinkönigin den Wein vom Mittelrhein und das Welterbetal. Doch die Zeiten ändern sich: Jetzt kann sich jede und jeder bewerben.

Für die Wahl der 52. Mittelrhein-Hoheiten können sich in diesem Jahr zum ersten Mal alle Menschen bewerben, die den Mittelrhein repräsentieren wollen – und das unabhängig von ihrem Geschlecht. Bewerber:innen können also weiblich, männlich oder divers sein. Das hat der Verein Mittelrhein-Wein e. V. bei seiner jüngsten Sitzung entschieden. Nach eigenen Angaben will er so zeigen, dass die Region weltoffener und moderner ist, als viele denken.

Weinkönigin am Mittelrhein - bislang reine Frauensache

Traditionell konnten sich seit Anfang der 1950er Jahre nur Frauen für das Amt der Mittelrhein-Weinkönigin bewerben. Jetzt hat der Vorstand aber einstimmig beschlossen, das zu ändern, teilt der Verein Mittelrhein-Wein mit. Interessierte gleich jeden Geschlechts können sich demnach jetzt um die Nachfolge der amtierenden Mittelrhein-Weinkönigin Lea Rindsfüsser bewerben.

Lea Rindsfüsser aus Osterspai ist die 51. Weinkönigin vom Mittelrhein. Mittelrhein-Wein e. V.

Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen den Angaben zufolge mindestens 18 Jahre alt sein, aus der Region kommen oder im Anbaugebiet wohnen, Interesse am Wein haben sowie kontaktfreudig und schlagfertig sein. Bewerbungsschluss ist der 31. August dieses Jahres. Die Wahl der 52. Mittelrhein-Weinhoheiten findet Anfang November in Osterspai statt, der Heimat der amtierenden Mittelrhein-Weinkönigin, Lea Rindsfüsser.