Der Bahnhof von Sankt Goarshausen wird in den nächsten Monaten saniert. Ein entsprechender Bauantrag werde in den nächsten Tagen auf den Weg gebracht, so die erste Beigeordnete der Stadt, Katrin Vetters. Künftig werde dort das Rathaus untergebracht, öffentliche Toiletten eingerichtet und ein Sitzungssaal entstehen.

Das bisherige Rathausgebäude hat laut Beigeordnete einen erheblichen Sanierungsstau. Zudem sei es seit dem Umzug der Tourist-Info auf das Loreley-Plateau und dem Wegfall der Katholischen Bücherei zu groß. Die Stadt Sankt Goarshausen hat bereits vor mehr als zehn Jahren das Bahnhofsgebäude gekauft.