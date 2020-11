per Mail teilen

Der Stadtrat von St. Goarshausen entscheidet am Abend über gleich fünf Bürgerbegehren, bei denen es unter anderem um das Loreley-Plateau und die Freilichtbühne geht. Außerdem soll im nicht-öffentlichen Teil über eine mögliche gütliche Einigung mit dem Pächter der Freilichtbühne entschieden werden. Dabei geht nach wie vor um ausstehende Pachtzahlungen an die Stadt von etwa 180.000 Euro. Stadtbürgermeister Nico Busch sagte, dass die Vertragsdaten noch einmal geprüft würden, außerdem solle beraten werden, wie eine weitere Zusammenarbeit mit dem Pächter aussehen könnte.

Auch bei den Bürgerbegehren im Rat geht es u.a. um das Thema Freilichtbühne. Die Initiatoren fordern, dass die Bilanzen des Pächters geprüft werden. Dies sei in den vergangenen Jahren nicht ausreichend geschehen. In einem weiteren Bürgerbegehren verlangen sie, dass der Verkauf der sogenannten Randstücken auf dem Loreleyplateau an die Verbandsgemeinde Loreley rückgängig gemacht werden. Die Grundstücke seien mit 231 Euro zu günstig verkauft worden.