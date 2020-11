per Mail teilen

Die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau am Mittelrhein im Jahr 2029 liegen trotz der Corona-Pandemie im Zeitplan. Das sagte die Buga-Beauftragte und Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium, Nicole Steingaß, am Donnerstag bei einer Rundreise durch das künftige Buga-Gebiet. Das Land unterstützt die Bundesgartenschau mit knapp 49 Millionen Euro, außerdem steuert das Land Hessen 6,3 Millionen bei. Knapp 60 Welterbe-Kommunen wollen sich an der Buga beteiligen.

Im kommenden Jahr soll die Buga-Gesellschaft mit konkreten Planungen beginnen, ein Jahr später folgen Ideen-Workshops für Bürger und der UNESCO. Wo genau die Buga 2029 am Mittelrhein umgesetzt und wie sie gestaltet wird, soll nach einem Landschaftsarchitekten-Wettbewerb entschieden werden – dieser startet 2023.