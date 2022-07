Abstimmung am Mittelrhein: Wie soll die neue Loreley-Skulptur aussehen?

per Mail teilen

Die Loreley ist das Symbol schlechthin für das Welterbe Oberes Mittelrheintal: Die Anwohner können jetzt über drei Vorschläge für eine neue Skulptur auf dem Felsplateau abstimmen.

Die Verbandsgemeinde Loreley ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, bis zum 21. August ihr Votum abzugeben. Im Internet können sie darüber abstimmen, wie die neue Statue der Loreley aussehen soll. Das Kunstwerk mit den meisten Stimmen soll später auf dem neu gestalteten Loreley-Plateau aufgestellt werden.

Bei dieser eher traditionellen Gestaltung der Loreley soll die gesamte Skulptur mit Sockel aus Bronze gefertigt werden. Dies ermögliche es, rund um den Sockel Bilder aus der Sage auf verschiedenen Höhen zu zeigen und durch Berühren erlebbar zu machen. Verbandsgemeinde Loreley/Animation zur Aufstellung auf der Loreley

Neue Loreley-Skulptur: Drei Vorschläge zur Auswahl bei Abstimmung

Zur Auswahl stehen den Angaben zufolge drei Entwürfe für die sagenumwobene Figur der Loreley. In den vergangenen Monaten hat eine Jury diese Entwürfe aus insgesamt 53 Vorschlägen von Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt. Die verschiedenen Entwürfe gibt es auf den Internetseiten der Verbandsgemeinde oder im Besucherzentrum am Loreley-Plateau zu sehen. Dort kann man auch abstimmen, welcher Vorschlag einem am besten gefällt.

Diese Version der Loreley ist filigraner als die beiden anderen Vorschläge: Auf der Internetseite der Kommune heißt es dazu, sie wirke wie eine Zeichnung im Raum. Beim Umrunden zeigten sich unterschiedliche Profile der sagenumwobenen Frauengestalt. Verbandsgemeinde Loreley/Animation zur Aufstellung der Loreley

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt Großteil der Kosten für Loreley-Figur

Welche Statue es schließlich werden wird, können die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Loreley im Rahmen der Abstimmung entscheiden. "Unser Anliegen war es stets, dass der völlig anonymisierte Künstlerwettbewerb sowohl die Erwartung der Teilnehmenden erfüllt, aber auch der Berufsverbände sowie der Fach- und Sachpreisrichter", erläutert Mike Weiland (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, die Ansprüche an das Verfahren.

Der dritte Vorschlag für die neue Loreley-Skulptur zeigt eine deutlich abstraktere Figur mit nur angedeutetem Gesicht. Dazu heißt es auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Loreley: "Die Besucher, die sich zur ihr auf den Stein setzen können, lindern ihre Einsamkeit nur ein wenig." Verbandsgemeinde Loreley/Animation zur Aufstellung auf der Loreley

Am Hafen in St. Goarshausen gibt es schon eine Loreley-Figur

An der Hafenmole von St. Goarshausen gibt es bereits eine Loreley-Statue. Touristen fragten aber immer wieder nach der Loreley auf dem Felsplateau, so Weiland. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, auch dort eine Statue aufzustellen. Sie soll ein Symbol für die weltbekannte Sagenfigur sein, die vom Loreley-Felsen aus die Rheinschiffer betört haben soll.

Woher kommt der Mythos der Loreley? Schon ab dem 10. Jahrhundert wird der Loreleyfels in alten Schriften erwähnt – unter wechselnden Namen. Lorleberg oder Lurleifels heißt er dort beispielsweise. Immer wieder war damals auch von deinem starken Echo die Rede. Bis ins 17. Jahrhundert wurden Zwerge, Berggeister und Nymphen dafür verantwortlich gemacht. Erst der im Koblenzer Stadtteile geborene Dichter Clemens Brentano bringt um das Jahr 1800 den Fels in Verbindung mit einer Frau. In einer Ballade schrieb Brentano über die Frau Lore Lay. Später griffen weitere Dichter diese Figur auf, wie etwa Joseph von Eichendorff und Heinrich Heine.

Für das Kunstprojekt sind nach Angaben des Bürgermeisters rund 100.000 Euro eingeplant. Das rheinland-pfälzische Innenministerium fördert das Verfahren der Verbandsgemeinde Loreley mit 90 Prozent.