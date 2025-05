Im Sankt Goar soll im Stadtteil Werlau hoch über der Stadt eine neue Ferien- und Camping-Anlage entstehen - und zwar noch vor der BUGA 2029.

Für Menschen, die im Mittelrheintal Urlaub machen wollen oder Erholung suchen, soll es künftig eine neue Möglichkeit geben. Im Sankt Goarer Höhenstadtteil Werlau ist eine Ferienanlage geplant - eine Mischung aus Campingplatz und Tiny House-Anlage. 50 Tiny Häuser sollen auf dem Gelände Platz haben. Daneben soll es Stellplätze für Camper, Wohnwagen und Zelte geben.

Das ist ein Gewinn für den ganzen Mittelrhein.

Stadtrat von Sankt Goar stimmt der geplanten Ferienanlage zu

In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Stadtrat von Sankt Goar grünes Licht für die Pläne gegeben. Das hat Stadtbürgermeister Falco Hönisch (SPD) dem SWR gesagt. Die geplante Ferienanlage sieht er nicht nur als große Chance für die Stadt, er hält sie für einen "Gewinn für den ganzen Mittelrhein" - und das gerade auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 in vier Jahren. Die Anlage hoch über Sankt Goar habe einen traumhaften Ausblick und sei keine Konkurrenz für die anderen Campingplätze am Wasser, sondern eine Bereicherung für die Region.

Das ist der städtebauliche Entwurf des Ingenieurbüros für den Ferienpark "Rheingoldblick" in St. Goar. Ingenieurbüro Planwer Häuser

Parzellen für Tiny Häuser sollen teilweise verpachtet werden

Entstehen soll die Anlage auf einer knapp drei Hektar großen Fläche auf den Rheinhöhen, direkt neben dem Werlauer Schwimmbad. Die Fläche für die Tiny Häuser soll dabei aufgeteilt werden: Der Investor des Projekts, Tobias Jung, plant nach eigenen Angaben dort zehn Tiny Häuser selbst zu installieren und sie zusammen mit den Camping-Stellplätzen zu betreiben.

Die weiteren 40 Parzellen könnten Privatpersonen pachten und dort etwa ein eigenes Tiny House aufstellen. "So können etwa Anbieter von Ferienwohnungen aus der Region ihr Angebot ergänzen. Sie können ein Tiny House in der Anlage aufstellen und das selbständig vermieten", sagte Jung.

Neue Ferienanlage in Sankt Goar soll zur Buga 2029 fertig werden

Nachdem der Stadtrat dem Projekt nun zugestimmt hat, muss als nächstes ein Vertrag mit dem Investor geschlossen und der Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Erst dann kann der Investor das Gelände erschließen - also etwa den Anschluss an die Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung vornehmen und die notwendigen Zuwege bauen. Für diese Erschließung plant er nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Euro ein.

Laut den Plänen soll im Frühjahr 2027 der Aufbau der Camping- und Tiny House-Anlage beginnen, sodass die neue Anlage laut Investor Tobias Jung rechtzeitig vor der BUGA 2029 im Oberen Mittelrhein an den Start gehen kann.