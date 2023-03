Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben sich auf den Weg in die Türkei gemacht, um in der Erdbebenregion ein mobiles Krankenhaus aufzubauen. Dabei sind auch Einsatzkräfte aus Koblenz.

Am Mittwoch brachen die Soldatinnen und Soldaten nach Angaben der Bundeswehr aus Niedersachsen in die Türkei auf. Aus Koblenz sind Ärzte, Pfleger, Sanitäter und andere Spezialisten des Bundeswehrzentralkrankenhauses und des Sanitätsdienstes an der Hilfsmission beteiligt. Den Angaben zufolge soll das neue Rettungszentrum innerhalb von acht Tagen in der türkischen Stadt Altinözü einsatzbereit sein. Dann sollen in dem Krankenhaus 25 Patienten in der stark vom Erdbeben zerstörten türkischen Provinz Hatay behandelt werden können.

Soldatinnen und Soldaten machten sich am Mittwoch vom niedersächsischen Wunstorf auf den Weg in die Türkei. Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Medizinische Versorgung findet in Zelten statt

Ein Sprecher des Kommandos Sanitätsdienst in Koblenz teilte mit, dass als erstes Zelte, Betten, Operationssäle und Laborgeräte mit Flugzeugen ins Erdbebengebiet geflogen werden. Zunächst gehe es darum, die Infrastruktur für den Betrieb des Krankenhauses sicherzustellen. Dafür müsse der Boden planiert und Unterkünfte für Soldatinnen und Soldaten aufgebaut werden. Denn vor Ort sei alles zerstört.

Den Angaben zufolge wird das Krankenhaus selbst in Zelten eingerichtet. Es sei dann innerhalb von drei Tagen einsatzbereit und biete Platz, um 25 Patienten stationär zu behandeln. Mit Hilfe des mobilen Rettungszentrums soll die Versorgung der Bevölkerung in der stark vom Erdbeben getroffenen Region Hatay verbessert werden.

Die Hilfe sei eine Selbstverständlichkeit

Wie der Sanitätsdienst mitteilte, erfolgt die Hilfsmission auf Bitte des Bundeskanzleramtes und der NATO. Es sei eine Selbstverständlichkeit der notleidenden Bevölkerung in der Türkei zu helfen. In Absprache mit den türkischen Partnern sei das mobile Krankenhaus an die Bedürfnisse vor Ort angepasst worden, heißt es. Operationen und die Behandlung von Infektionskrankheiten seien dabei besonders wichtig.

Nach Angaben der Bundeswehr sind insgesamt 150 Soldatinnen und Soldaten für den Betrieb des Krankenhauses in der Türkei eingeteilt. Geplant sei der Einsatz für maximal zwei Monate. Bei dem Erdbeben am 6. Februar verloren mehr als 45.000 Menschen allein in der Türkei ihr Leben.