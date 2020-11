per Mail teilen

Nach dem Güterzugunfall im Bahnhof Niederlahnstein Ende August setzt die Bahn ihre Sanierungsarbeiten an der Unfallstelle fort. Nachdem etwa 19.000 Tonnen Erdreich ausgetauscht worden sind, stehen Brunnenbohrungen an. Über die Brunnen soll ein Teil des restlichen Diesels im Boden beseitigt werden. Diese Woche laufen die Vorbereitungen, danach sollen dann die Bohrungen beginnen. Das Sanierungskonzept befindet sich aber noch in der Abstimmung mit den zuständigen Behörden.