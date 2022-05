Landebahn am Fliegerhorst wird grundsaniert

Die Bundeswehr lässt die Landebahn am Fliegerhorst in Büchel nach eigenen Angaben für rund 100 Millionen Euro grundsanieren. Die Arbeiten beginnen nach Angaben des Amts für Bundesbau im Juni und sollen etwa vier Jahre dauern. Es handelt sich den Angaben zufolge um schon länger geplante Bauarbeiten. Die Start- und Landebahn sei in die Jahre gekommen und müsse erneuert werden. Im Zuge der Bauarbeiten wird nach Angaben der Bundeswehr der Flugbetrieb in Büchel eingestellt. 25 Tornado-Kampfflugzeuge und 450 Mitarbeiter sollen zu einem Fliegerhorst in Nordrhein-Westfalen verlegt werden. In den kommenden Jahren werden dem Amt für Bundesbau zufolge noch weitere dreistellige Millionenbeträge in Büchel investiert. Atomwaffengegner sehen die Arbeiten kritisch. Sie deuten die Investitionen nach eigenen Angaben als klares Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe.