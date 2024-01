Sanierung der Hunsrückquerbahn weckt Hoffnung auf Personenverkehr

Die Bahn saniert gerade die stillgelegte Hunsrückquerbahn - aber nur für Güterzüge. Politiker fordern, das parallel auch für Personenzüge zu tun.

Seit 1984 fährt auf der Hunsrückquerbahn in Rheinböllen, Simmern und Kirchberg kein Personenzug mehr. Auch regelmäßigen Güterverkehr gibt es seit 2003 nicht mehr. Die Strecke lag lange brach, Bäume sind zwischen den Gleisen gewachsen. Stillgelegt wurde die Strecke zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren am Flughafen Hahn aber nie offiziell. Seit Jahren will ein Mann dort wieder Güterzüge fahren lassen. Er ist dabei auf einen ungewöhnlichen Bahn-Gegner gestoßen: Die Deutsche Bahn AG. Doch die hat vor Gericht verloren und muss die Strecke jetzt sanieren. Und so rollen seit einigen Tagen wieder Züge über die Strecke im Hunsrück. Bau-Züge.