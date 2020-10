Die Burg Rheinfels in St. Goar soll bis zur Bundesgartenschau 2029 wieder in ihrer vollen Größe sichtbar sein. Nach Angaben des Stadtbürgermeisters stellt das Land dafür insgesamt fast acht Millionen Euro zur Verfügung. Zuerst einmal müssten dafür bröckelnde Mauern gesichert werden, dann folge die eigentliche Sanierung der Burg. Darüber hinaus würden im Stadtteil Biebernheim ehemalige angrenzende Flächen, die zur Burganlage gehörten, so mit Hecken bepflanzt, dass die ursprüngliche Größe der Rheinfels wieder sichtbar werde. Zuletzt hatte ein Rechtsstreit mit dem Haus Hohenzollern über die Eigentumsverhältnisse der Burg die Planungen verzögert. Der Prinz von Hohenzollern hatte einen Vergleich akzeptiert ,wonach er auf Besitzansprüche verzichtet und die Stadt einen Euro Burg- Eintrittsgeld an eine Stiftung abgibt, die dafür in St. Goar Kinder und Jugendliche fördert. Die Burg stammt aus dem 13.Jahrhundert und war Ende des 18.Jahrhunderts von französischen Revolutionstruppen gesprengt worden.