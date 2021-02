Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weißenthurm nutzt zurzeit erstmals eine neue Anlage, um Sandsäcke gegen das Hochwasser zu befüllen. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, haben Feuerwehrleute am Wochenende damit 1.600 Sandsäcke befüllt. Die Sandsackfüllanlage sieht den Angaben zufolge aus wie ein riesiger Trichter. Ein Bagger befülle die Anlage mit Sand, den dann eine Art Quirl mische. An mehreren Abfüllstationen werden dann demnach Säcke angebracht, in die der Sand hinein läuft. Die Maschine sei besonders unter den aktuellen Corona-Bedingungen wichtig, so Verbandsgemeinde-Wehrleiter Arnd Lenarz. Früher hätten häufig 40-50 Feuerwehrleute beisammengestanden und Sandsäcke befüllt. Jetzt seien nur vier bis fünf Personen mit der Arbeit beschäftigt. Die befüllten Sandsäcke stellt die Verbandsgemeinde unter anderem auch privaten Rheinanliegern zur Verfügung.