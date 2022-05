Sammelunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge werden vorbereitet

Der Kreis Mayen-Koblenz bereitet sich darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine in Sammelunterkünften unterzubringen. Dafür werden nach seinen Angaben gerade das Containerdorf in Mendig und das ehemalige Krankenhaus in Bendorf eingerichtet. Momentan würden noch letzte Einzelheiten in den Verträgen abgeklärt und Einrichtungsgegenstände beschafft. Der Kreis Mayen-Koblenz kann noch nicht sagen, wann die ersten Geflüchteten in den Sammelunterkünften in Bendorf und Mendig einziehen. In Mendig war das Containerdorf nach der Flut im Ahrtal zunächst für Flutbetroffene aufgebaut worden.