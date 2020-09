per Mail teilen

Ludger Görg aus Montabaur im Westerwald ist einer von ihnen. Er klagt gemeinsam mit anderen Urlaubern gegen die Republik Österreich und das Land Tirol. Er hatte sich im März in Ischgl mit Corona infiziert.

Dem Imbissbetreiber Ludger Görg aus Montabaur geht es vor allem um Klarheit, weniger ums Geld, sagte er im Gespräch mit dem SWR. Er möchte in erster Linie, dass die Gemeinde Ischgl und das Land Tirol endlich zugeben, Fehler gemacht zu haben. Er war im März mit vierzehn Freunden in Ischgl zum Skifahren. Dreizehn von ihnen hatten sich mit Corona infiziert, eine Frau musste im Krankenhaus beamtet werden. Ludger Görg selbst lag eine Woche lang komplett flach, musste seinen Imbiss zwei Wochen lang schließen. Da sei ihm ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Westerwälder setzt auf Corona-Sammelklage gegen Österreich

Ein österreichischer Verbraucherschutzverein hat am Mittwoch beim Landgericht in Wien erste Muster-Klagen eingereicht. Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich im Skiort Ischgl mit dem Coronavirus infiziert haben, klagen gegen die Republik Österreich und das Land Tirol. Es geht um Schadenersatz und die Anerkennung von Folgeschäden. Ludger Görgs Angaben zufolge schätzt der Verbraucherschutzverein, dass es Chancen auf eine Entschädigung gebe, sofern die Klage zugelassen wird.

Der Westerwälder wirft den Verantwortlichen vor, dass sie in Ischgl nicht schnell genug reagiert haben und dass es keine Warnung gegeben habe. So sei ein Tag, nachdem er mit seinen Freunden in Ischgl angekommen war, ein Barkeeper dort positiv auf Corona getestet worden. Die Bar wurde aber erst drei Tage später stillschweigend geschlossen.

Kein Abstand, dafür Profit

Abstand einhalten sei nicht möglich gewesen, so Ludger Görg. Sie hätten direkt an der Gondel gewohnt und konnten jeden Morgen sehen, wie viele Leute dort eng beieinander standen. Es sei in dem Skigebiet nur ums Geld gegangen.