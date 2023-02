Geysir Andernach startet in die Saison

Zwei Monate länger als sonst lag der höchste Kaltwasser-Geysir der Erde wegen Corona im Winterschlaf. Ab sofort können Besucher die Wasserfontäne auf der Halbinsel Namedyer Werth wieder bestaunen.

Mit dem Schiff geht es nach Angaben des Geysir-Zentrums in Andernach vier Mal am Tag von Andernach in Richtung Namedyer Werth. Dort gelangen die Besucher dann nach etwa 350 Metern Fußweg zum Geysir. Der schießt etwa alle zwei Stunden bis zu 60 Meter hoch in den Himmel. Damit ist er der höchste Kaltwasser-Geysir der Erde.

Test-und Maskenpflicht bei Geysir-Besuch in Andernach

Wegen der Corona-Pandemie gelten für den Geysir-Besuch besondere Regeln: Gäste müssen sich den Angaben zufolge vorab online ein Ticket reservieren und einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Ausgenommen seien Geimpfte und Genesene, die dies ebenfalls nachweisen müssten. Vor Ort gelte Maskenpflicht - nur medizinische oder FFP2-Masken seien erlaubt.

Museum des Geysir-Zentrums bleibt vorerst geschlossen

Das Museum des Geysir-Zentrums bleibt den Angaben zufolge wie schon im vergangenen Sommer vorerst weiterhin geschlossen. In dem Erlebniszentrum, das 2019 sein zehnjähriges Jubiläum feierte, wird den Besuchern normalerweise das Naturphänomen zunächst spielerisch erklärt, bevor es dann auf das Schiff geht.