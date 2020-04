per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung am Büro der AfD in Neuwied eingestellt. Der Täter konnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt werden. Anfang Oktober vergangenen Jahres hatten Unbekannte das AfD-Büro in Neuwied unter anderem Buttersäure beschädigt.