Runder Tisch zwischen TuS Koblenz und Eintracht Trier Fans

Generell sei es kaum möglich, die Fans der Ultra-Bewegung daran zu hindern, außerhalb des Stadions aufeinander loszugehen, sagte der Präsident von TuS Koblenz, Christian Krey. Künftig wolle der Verein die Fanszene noch stärker betreuen. Allerdings seien die finanziellen Mittel der TuS begrenzt. Laut Polizei hatten Ultras von Eintracht Trier einen Tag vor dem Derby ein Szenelokal der TuS aufgesucht, um damit die Koblenzer Fans zu provozieren. Koblenz-Ultras reisten daraufhin am Spieltag nach Trier und randalierten dort in einer Fan-Kneipe. In der Innenstadt kam es später zur Auseinandersetzung mit Trier-Ultras, die von der Polizei gestoppt werden musste.