Beim sogenannten Car-Friday, einem Treffen der Auto-Tuner-Szene am Nürburgring an Karfreitag, gab es kaum Verstöße im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ein Sprecher der Polizei in Adenau sagte auf SWR Anfrage, es seien nur wenige Besucher bekommen. Die Polizei hatte alle Parkplätze am Nürburging gesperrt. Wer versucht habe trotzdem anzuhalten, sei von der Polizei gebeten worden weiterzufahren. Dies sei einsichtig erfolgt. Allerdings musste die Polizei vier Autos sicherstellen, weil sie schneller gemacht worden waren als erlaubt. Ein Motorradfahrer war statt 70 Stundenkilometern mit 170 km/h unterwegs.