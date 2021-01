Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz appelliert an Wanderer und Spaziergänger im Westerwald, im Hunsrück und in der Eifel Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen. Die Tiere bräuchten im Winter besonders viel Ruhe. Wer in den Höhenlagen unterwegs sei, soll die Wanderwege nicht verlassen und seine Hunde anleinen. Nach Angaben des Verbands verringern Wildtiere wie Hirsche und Rehe in der Winterkälte ihre Atmung und den Herzschlag und fahren ihren Stoffwechsel runter. Kommt es zu einem Aufeinandertreffen mit Menschen, flüchten die Tiere und verbrauchen dabei wertvolle Energie, so der Verband.