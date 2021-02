Der Rhein-Ruhr-Express (RRX) hält seit Montag auch am Bahnhof Remagen-Oberwinter. Die Bahnsteige seien dafür umgebaut und um 76 Zentimeter angehoben worden, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit. Der neue Regionalexpress konnte an dem Bahnhof monatelang nicht halten, weil die Bahnsteige dafür nicht ausgelegt waren. Der Rhein-Ruhr-Express ist eine wichtige Verbindung für Bahn-Pendler aus dem Kreis Ahrweiler nach Koblenz, Bonn und Köln. Nach Angaben des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord sollen die Zugänge und die Unterführung in diesem Jahr noch so umgebaut werden, dass Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen problemlos zu den Bahnsteigen kommen können.