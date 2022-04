Ab sofort wieder Wanderungen auf Rotweinwanderweg

per Mail teilen

Die vier Verkehrsvereine aus Altenahr, Mayschoß, Rech und Dernau im Ahrtal laden von diesem Wochenende an zum „Wandern für den Wiederaufbau“ auf den Rotweinwanderweg ein. Entlang der insgesamt 15 Kilometer langen Strecke gibt es an allen Maiwochenenden Wein- und Gastronomiestände. Jedes der sechs Wochenenden hat ein eigenes Motto. Bei den Wanderungen präsentieren sich die die ansässigen Weingüter und Gastronomiebetriebe entlang des Rotweinwanderweges. Als Andenken und Zeichen der Unterstützung werden auch in diesem Jahr wieder SolidAHRitäts-Armbänder sowie SolidAHRitäts-Weingläser verkauft. Der Erlös kommt nach Angaben des Verkehrsvereins Dernau dem touristischen Wiederaufbau der vier Weinbaugemeinden zu. Die Anreise zum Rotweinwanderweg erfolgt über einen Shuttle-Verkehr. Die zerstörte Infrastruktur lässt die Anreise mit eigenen Autos nach wie vor nicht zu.