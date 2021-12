per Mail teilen

Der Rotweinwanderweg im Ahrtal gehört zu den Nominierten für Deutschlands schönsten Wanderweg. Nach Angaben des Ahrtal-Tourismus Vereins hat ihn das Wandermagazin in der Kategorie Tagesrouten mit 14 weiteren Wegen ausgewählt. Ab kommenden Montag könne online abgestimmt werden. Zusätzlich gebe es Stimmzettel in der Tourist-Information in Bad Neuenahr. Aufgrund seiner Höhenlage war der Rotweinwanderweg nicht von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen.