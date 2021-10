Rotes Kreuz bleibt wohl noch lange im Ahrtal im Einsatz

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor rund drei Monaten werden Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nach Angaben ihrer Präsidentin Gerda Hasselfeldt noch lange im Einsatz sein. Das werde über den bevorstehenden Winter hinaus noch andauern. Solange die Menschen die Hilfe brauchten, seien die Helfer da. Sie gingen davon aus, dass der Wiederaufbau der zerstörten Häuser und Infrastruktur Jahre in Anspruch nehmen werde, so Hasselfeldt. So habe das Rote Kreuz an vielen Stellen Ersatzstromerzeuger aufgestellt, weil immer noch 20. 000 Menschen ohne Telefon und Internet seien. Zudem wurden den Angaben zufolge rund 1.000 Bautrockner zur Verfügung gestellt.