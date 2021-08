In der ersten Runde des DFB-Pokals hat der Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Koblenz eine Überraschung verpasst. Das Team von Trainer Heiner Backhaus unterlag vor 1.350 Zuschauern dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg mit 0:3. Die Rot- Weißen starten am kommenden Wochenende in die Meisterschaft . Gegner im Stadion Oberwerth ist am Samstag um 14 Uhr der VfB Stuttgart II.