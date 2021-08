Der Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz hat im zweiten Saisonspiel die ersten Punkte geholt. Das Team von Trainer Heiner Backhaus gewann beim FSV Frankfurt am Abend mit eins zu null. Für die Rot-Weißen war Dylan Akpess Esmel in der 67. Minute erfolgreich. Aktuell belegen die Koblenzer in der Tabelle damit den 5. Platz. Schon am kommenden Dienstag ist der FC Homburg im Koblenzer Stadion Oberwerth zu Gast (19Uhr).