Der Koblenzer Anwalt Robert Roßbruch - einer der Kläger - begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die professionelle Sterbehilfe zu legalisieren. Die Kirchen reagierten dagegen kritisch.

"Es ist ein guter Tag für alle Menschen, die aufgrund einer unheilbaren Krankheit sterben wollen und dazu die Hilfe eines professionellen Dritten benötigen, also zum Beispiel eines Arztes oder eines Sterbehilfevereins", sagte Roßbruch nach dem Urteil. Der Koblenzer Anwalt ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben.

Für seine Mandanten bedeute das Urteil, dass sie jetzt die Möglichkeit hätten, professionelle Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Bislang stand dies durch §217 StGB in Deutschland unter Strafe. Einer von Roßbruchs Mandanten ist der 49 Jahre alte Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach. Der ehemalige Feuerwehrmann leidet an einer besonders schweren Form von Multipler Sklerose und will sterben.

Harald Mayer mit seinem Rechtsanwalt Robert Roßbruch picture-alliance / Reportdienste Harald Mayer mit seinem Rechtsanwalt Robert Roßbruch

Dass nun verstärkt Menschen professionelle Suizidhilfe in Anspruch nehmen, glaubt Roßbruch nicht. In der Schweiz oder dem US-Bundesstaat Oregon sei die Sterbehilfe bereits legal. Dort würde die Möglichkeit nicht übermäßig oft genutzt.

Kritik von den Kirchen

Kritik an dem Urteil kam vor allem von den Kirchen. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf schrieb bei Facebook: "Wir müssen weiter alles dafür tun, dass der Sterbende an der Hand eines Menschen stirbt und nicht durch sie." Dazu teilte Kohlgraf ein Statement der Deutschen Bischofskonferenz, das sich "nachdrücklich gegen alle Formen der aktiven Sterbehilfe und der Beihilfe zur Selbsttötung" ausspricht.

Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, erklärte: "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Gesetz zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig zu erachten, hat mich überrascht und stimmt mich traurig." Es sei berechtigt, das Leiden von schwerstkranken Menschen zu mindern, auch ihr Sterben zuzulassen. Dies dürfe aber nicht willentlich herbeigeführt werden.

In einer älter werdenden Gesellschaft bestehe nun die Gefahr, dass sich der Druck auf die Betroffenen erhöhe, auf medizinische Maßnahmen zu verzichten und stattdessen ihr Leben durch aktive Sterbehilfe beenden zu lassen, so Schad. "Menschliches Leben ist gerade auch in seiner Schwachheit kostbar. Alles andere wäre eine zutiefst gnadenlose Perspektive, die dem christlichen Menschenbild widerspricht."