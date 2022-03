Dreharbeiten lösen Polizeieinsatz aus

In Roßbach im Kreis Neuwied haben Dreharbeiten für einen Kurzfilm zum Thema Nationalsozialismus einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anrufer hatte Alarm geschlagen, nachdem er an einer Grillhütte Personen in verfassungswidrigen Uniformen gesehen hatte. Außerdem seien dort verbotene Flaggen gehisst worden. Die Beamten stellten dann fest, dass an der Grillhütte in Roßbach Szenen für einen Kurzfilm über die Nazi-Zeit gedreht wurden. Sie verlangten aber, dass die weithin sichtbaren verbotenen Flaggen abgehängt wurden.