Nach dem Lokschuppenbrand in Neuwied-Engers an Silvester freuen sich die Karnevalisten auf den Straßenkarneval. Beim Rosenmontagsumzug wird es aber keine Motivwagen geben.

Auch in Neuwied-Engers freuen sich die Karnevalisten auf den Möhnenumzug an Schwerdonnerstag und auf den Rosenmontagsumzug. Doch der wird dieses Jahr anders sein - es gibt keine Motivwagen. Das Feuer in dem historischen Lokschuppen an Silvester hatte nicht nur Deko, Material und Bühnenbilder zerstört, sondern auch zehn Karnevalswagen der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft.

Anhänger statt Motivwagen in Neuwied-Engers

Acht von ihnen sollten eigentlich beim Rosenmontagsumzug durch Neuwied-Engers fahren. Darunter auch der Wagen des Elferrrats der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft. Stattdessen ziehen an Rosenmontag zwei Anhänger durch die Straßen, die die Wagenbauer als Mini-Motivwagen hergerichtet haben.

Einen von ihnen hat Pierre Schulz für den Umzug hergestellt: eine runde Holzscheibe mit Rädern darunter - darauf wird ein fast vier Meter hohes Indianerzelt stehen. "So ganz ohne Wagen beim Rosenmontagsumzug geht es ja auch nicht", lacht er. Seine Konstruktion, die beim Umzug zum Getränketransport benutzt wird, wird von einer Ape gezogen, das ist ein Kleintransporter auf drei Rädern.

Auch "Engerser Assen" haben keinen Wagen

Auch die Karnevalisten von den "Engerser Assen" mussten sich nach dem Lokschuppen-Brand etwas einfallen lassen. Denn auch ihr fast fertig gebauter Wagen, der ihnen von der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft zur Verfügung gestellt wurde, war nach dem Brand nur noch Schutt und Asche.

Wir kleben auf die Plane eines Autoanhängers Fotos von unserem Wagen, die wir glücklicherweise beim Bauen gemacht haben

Aber, die Karnevalisten haben eine einfache, aber kreative Lösung gefunden: "Wir kleben große Fotos von unserem fast fertigen Karnevalswagen auf die Plane eines Pkw-Anhängers", sagt Christian Didi von den "Engerser Assen".

Viel Hilfe nach dem Brand des Lokschuppens

Die Karnevalisten in Neuwied-Engers haben nach dem Brand viel Solidarität erlebt. Zwei Benefizveranstaltungen gab es, es wurde gespendet. Nicht nur Geld, sondern auch Material. Auch andere Karnevalsvereine, wie zum Beispiel die "Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff Irsch" aus dem Kreis Trier-Saarburg haben geholfen.

Wir haben uns bewusst gegen Wagen-Spenden entschieden.

"Wir hätten uns für den Rosenmontagsumzug auch Motivwagen bei anderen Vereinen ausleihen können, die uns angeboten worden waren. Aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, um beim Umzug zu zeigen, was der Verlust unseres Lokschuppens bedeutet", sagt Ansgar Schunkert, der Präsident der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft.

Auch der Elferrat muss dieses Jahr beim Rosenmontagsumzg zu Fuß gehen

Alle, die sonst auf einem Motivwagen mitgefahren wären, so wie der Elferrat der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft, laufen deshalb in diesem Jahr zu Fuß beim Umzug mit. Auch Ansgar Schunkert ist in der Fußgruppe statt hoch oben auf einem Wagen dabei.

Er freut sich trotzdem auf den Höhepunkt der Karnevalssession und den Rosenmontag und ist sich sicher, dass es auch ohne große Karnevalswagen ein stimmungsvoller Rosenmontagsumzug wird. "In einer Fußgruppe ist man schließlich auch näher an den Zuschauerinnen und Zuschauern am Straßenrand dran. Und 2026 wird es an Rosenmontag in Neuwied-Enger dann hoffentlich wieder Motivwagen geben".