Rosenmontag in Koblenz - Umzug und Party: Das müssen Sie wissen!

Seinen Höhepunkt erreicht der Karneval in Koblenz wie jedes Jahr mit dem Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Hier finden Sie die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Wie groß ist der Koblenzer Rosenmontagszug?

Wer sind die Tollitäten in Koblenz in der Session 2022/23?

Wann beginnt der Rosenmontagszug in Koblenz?

Wie verläuft der Zugweg?

Wo kann ich den Rosenmontagszug in Koblenz anschauen?

Wird der Rosenmontagszug im Fernsehen übertragen?

Wird der Rosenmontagszug live im Internet übertragen?

Wo steigt die After-Zuch-Party?

Wo bekomme ich Hilfe bei Problemen?

Wie und wo fahren Busse?

Wie groß ist der Koblenzer ?

Mit mehr als 100 Fußgruppen, Musikkapellen und Motivwagen ist der Koblenzer Rosenmontagszug der größte Karnevalsumzug im nördlichen Rheinland-Pfalz. Der Zugweg durch die Koblenzer Innenstadt ist fast fünf Kilometer lang - die Laufzeit beträgt etwa 2,5 Stunden. Bei dem Umzug sind nicht nur Karnevalisten aus Koblenz dabei. Unter anderem nehmen auch Vereine und Musikgruppen aus Sinzig, Remagen, Vallendar und Gießen teil. Insgesamt haben sich 2.617 Teilnehmende aus 51 Vereinen und 14 Gruppen angemeldet. Allerdings werden in diesem Jahr weniger Musikgruppen als sonst mitlaufen. Die Organisatoren hatten es nach eigenen Angaben besonders schwer, Musikkapellen für ihre Umzüge zu finden.

Wer sind die Tollitäten in Koblenz in der Session 2022/23?

Die Karnevalsgesellschaft Rheinfreunde aus Neuendorf stellt in diesem Jahr zum siebten mal das Koblenzer Tollitätenpaar. Prinz Sven und Confluentia Lisa werden auf dem großen Prunkwagen am Ende des Rosenmontagzuges zu sehen sein. In Koblenz hat es Tradition, dass der Verein des Karnevalsprinzen ein karitatives Projekt unterstützt. In diesem Jahr wird zum ersten Mal ein inklusiver Karnevalswagen im Zug mitfahren. Insgesamt zehn Menschen mit Handicap und ebenso viele Betreuer haben auf dem Wagen Platz.

Wann beginnt der Rosenmontagszug in Koblenz?

Der Koblenzer Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr in der Nähe der Basilika Sankt Kastor. Die Aufstellung der Festwagen und Fußgruppen ist um 11:30 Uhr.

Wie verläuft der Zugweg des Rosenmontagszugs in Koblenz 2023?

Der Zug startet parallel zum Peter-Altmeier-Ufer in der Koblenzer Altstadt in der Straße "Am Alten Hospital". Die Festwagen und Fußgruppen ziehen dann über den Entenpfuhl und die Viktoriastraße zum Friedrich-Ebert-Ring. Von dort führt der Zugweg über die Obere Löhrstraße, die Roonstraße und den Hohenzollernring zum Schenkendorfplatz. Über die Kurfürstenstraße und die Rizzastraße verläuft die Zugstrecke dann zurück zur Bahnhofstraße, wo sich der Umzug (in Höhe der Sparkasse) auflöst. Damit weicht die Zugstrecke in diesem Jahr leicht von dem "traditionellen" Zugweg in Koblenz ab.

Wo kann ich den Rosenmontagszug in Koblenz anschauen?

Besucherinnen und Besucher können sich überall entlang der Zugstrecke positionieren, um die Fuß- und Tanzgruppen, die Musikkapellen und die Prunkwagen zu sehen. Besonders viel los ist meistens in der Altstadt und in der Südlichen Vorstadt rund um den Schenkendorfplatz.

Wird der Rosenmontagszug in Koblenz im Fernsehen übertragen?

Das SWR Fernsehen RP überträgt den Rosenmontagszug aus Koblenz zeitversetzt von 16:15 Uhr bis 18:45 Uhr. Das SWR-Team rund um die Moderatoren Martin Seidler und Franz-Josef Möhlich steht am Entenbrunnen in der Koblenzer Altstadt.

Wird der Rosenmontagszug in Koblenz live im Internet übertragen?

Der SWR überträgt den Rosenmontagsumzug in Koblenz ab 12:11 Uhr im Livestream auf swr.de/koblenz.

Wo steigt die After-Zuch-Party?

Nach dem Rosenmontagszug lädt die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) zur After-Zuch-Party auf dem Münzplatz. Mit dabei sind Jeck Eleven und Torty de Banana. Der Eintritt ist frei.

Wo bekomme ich Hilfe bei Problemen?

Polizei und Ordnungsamt in Koblenz richten auch in diesem Jahr an Rosenmontag eine sogenannte bunte Anlaufstelle in der Altstadt ein - und zwar in der Begegnungsstätte des DRK an der Liebfrauenkirche. Dort kümmern sich Polizei und Mitarbeitende des Ordnungsamts um feiernde Karnevalisten, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ab 12 Uhr ist die Anlaufstelle auch telefonisch unter 0261-1297777 zu erreichen.

Wie und wo fahren Busse?

Mit einem sogenannten Happy-Days-Ticket können an den Karnevalstagen bis zu fünf Personen im gesamten Verkehrsverbund fahren. Normalerweise gilt das Tagesticket nur für eine Person. Die Nachtbusse fahren von Donnerstag bis Dienstagmorgen stündlich von 23:30 Uhr bis 3:30 Uhr.

Die Busse der Linien 2/12, 3/13, 4/14, 5/15, 6/16, 7, 8, 9 und 10 fahren an Rosenmontag nach dem normalen Wochen-Fahrplan. Mit Beginn der Innenstadtsperrung gegen 10:45 Uhr werden folgende Linien umgeleitet bzw. verkürzt: Die Linien 2/12 (Karthause, Neuendorf/Wallersheim), 3/13 (Güls), 4 (Metternich, Rübenach Amazon), 5/15 (Metternich), 6/16 (Rauental/Moselweiß), 7 (Globus, Gewerbepark Bubenheim) bedienen im Stadtzentrum als zentrale Umsteigehaltestelle nur den Busbahnhof Stadtmitte/Löhr-Center. Die Linien 5 (Linienast Pfaffendorfer Höhe - Asterstein), 6 (Horchheimer Höhe), 8 (Bendorf), 9 (Arenberg) und 10 (Arzheim) fahren ab diesem Zeitpunkt von und bis zur Haltestelle Rhein-Mosel-Halle.