Liefers, Sittler und Millowitsch bei Rommersdorf Festspielen

Die Rommersdorf Festspiele in Neuwied haben ihr Programm vorgestellt: Unter anderem sind Jan Josef Liefers, Walter Sittler und Mariele Millowitsch dabei.

Tatort-Schauspieler Jan Josef Liefers wird mit seiner Band Radio Doria am 24. Juni im Englischen Garten auftreten. Für die Konzerte in diesem Jahr hat die Band ihre Songs neu arrangiert und will damit zu ihren Singer-/Songwriter-Wurzeln zurückkehren. Radio Doria hat auch angekündigt, bei dem Konzert in Neuwied bis jetzt unveröffentlichte Songs zu spielen.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltungsreihe ist eine Lesung mit Walter Sittler und Mariele Millowitsch. Die beiden Schauspieler werden aus dem Roman "Alte Liebe" von Elke Heidenreich und Bernd Schröder lesen, in dem die Geschichte einer in die Jahre gekommenen Beziehung erzählt wird. Die Lesung ist am 9. Juli in der Abteikirche Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.

A-capella, Oper und Musical

Eröffnet wird das Festival am 17. Juni mit dem Musicalabend der Freien Bühne Neuwied. Tammy Sperlich und Boris Weber spielen die "Mordsgeschichten" - eine Musicalkomödie im Englischen Garten.

Die Veranstalter haben außerdem angekündigt, dass die Zusammenarbeit mit einer der weltbesten A-cappella-Formationen fortgesetzt wird: Maybebop kommen mit ihrem Jubiläumsprogramm und auch mit einer speziellen Kindershow nach Neuwied (beide am 5. Juli).

Die drei Tenöre Michael Kurz, Thomas Heyer und Stefan Lex sind alte Bekannte in Neuwied. Sie werden am 27. Juni Höhepunkte aus Oper und Operette vortragen.

Die A-cappella-Band Maybebop steht am 5. Juli gleich zweimal auf der Bühne: Das Quartett aus Hannover zeigt eine Show für Erwachsene und eine für Kinder. IMAGO epd-bild/StefanxArend

Kabarett von Jürgen Becker und Tobias Mann

Auch Humor und Satire behalten ihren festen Platz bei den Rommersdorf Festspielen. Der bekannte Kabarettist Jürgen Becker spricht darüber, woher die aktuellen Probleme der Menschheit stammen: "Die Ursache liegt in der Zukunft" erklärt er am 22. Juni. Und der Satiriker und Musiker Tobias Mann kommt mit seinem Soloprogramm am 14. Juli nach Neuwied.

Das komplette Programm mit Beschreibungen und allen Terminen gibt es auf der Internetseite der Rommersdorf Festspiele. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.