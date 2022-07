In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich ein in einem Rollstuhl sitzender Mann aus Versehen beim Rauchen einer Zigarette in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der Vorfall passierte laut Polizei vor einer Wohneinrichtung der Stiftung Bethesda St. Martin.