So kommt die Rollschuhbahn in Bad Neuenahr-Ahrweiler an

Im Kurpark Bad Neuenahr können Besucherinnen und Besucher diesen Winter auf einer Rollschuhbahn ihre Runden drehen. Wir haben uns umgehört, wie das neue Angebot ankommt.

Kinder und Erwachsene flitzen über die weiße Kunsstoffbahn in einem großen Zelt im Kurpark von Bad Neuenahr. Die einen mit Inlineskates, die anderen mit klassischen Rollschuhen. Aus Lautsprechern an der Decke dröhnt Musik und bunte Scheinwerfer sorgen für Disko-Atmosphäre.

Viele Eltern und Großeltern sind froh, dass es für die Kinder im Ahrtal ein solches Angebot im Winter gibt. "Wir hätten gerne die Eisbahn wieder gehabt, aber eine Rollschuhbahn ist auch sehr gut", sagt eine Besucherin, die schon den dritten Tag in Folge mit ihrer Tochter da ist. Neben ihr hangeln sich einige Kinder die Bande entlang. Manche stehen hier das erste Mal auf Rollschuhen.

"Wir hätten gerne die Eisbahn wieder gehabt, aber eine Rollschuhbahn ist auch sehr gut."

Eislaufbahn wäre nicht finanzierbar gewesen

Dominik Kremer von der Ahrtal Marketing GmbH hat die Rollschuhbahn mitorganisiert. Seit zwei Wochen ist sie in Betrieb und kommt laut Kremer sehr gut an. Natürlich hätte er eine Eislauffläche unter freiem Himmel im weihnachtlich beleuchteten Kurpark schöner gefunden. Eine Eisbahn wäre angesichts der hohen Energiekosten jedoch nicht bezahlbar gewesen. Die Kosten wären im Vergleich zum Vorjahr vermutlich um das dreifache angestiegen, so Kremer.

Dominik Kremer vom Ahrtal Marketing freut sich über das Interesse an der Rollschuhbahn. SWR

Rollschuhbahn bis Mitte Januar täglich geöffnet

Rollschuhfahren ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler bis zum 15. Januar noch jeden Tag möglich. Nur an Heiligabend und an Silvester bleibt die Bahn geschlossen. An den Vormittagen unter der Woche können Schulklassen die Rollschuhbahn kostenlos nutzen. Regulär kostet der Eintritt für Erwachsene 5 Euro und für Kinder ab 6 Jahren 3,50 Euro. Wer keine eigenen Rollschuhe hat, kann sie sich vor Ort ausleihen.

Die Uferlichter sorgen für weihnachtliche Stimmung im Kurpark. SWR

Uferlichter in Bad Neuenahr an den Wochenenden

An den Wochenenden leuchten im Kurpark neben der Rollschuhbahn außerdem die Uferlichter. An mehreren Ständen gibt es Glühwein, Essen und Kunsthandwerk. Auf der Kleinen Bühne, die nach der Flut renoviert wurde, treten Musikerinnen und Musiker auf.