Ahrtal: Mitmachaktionen beim Rollenden Adventskalender

Im Ahrtal ist seit Mittwoch ein sogenannter Rollender Adventskalender unterwegs. An dem Bus sollen täglich bis Weihnachten Mitmachaktionen für Kinder und Hilfsgespräche für Eltern angeboten werden.

Das Prinzip ist altbewährt: Jeden Tag bis Weihnachten wird ein Türchen geöffnet. Bloß, dass es bei dem sogenannten "Rollenden Adventskalender" der Kreisverwaltung Ahrweiler nicht nur Schokolade gibt, sondern auch immer eine Mitmachaktion, von der Bastelaktion bis hin zum Vorlesenachmittag, bis Weihnachten. Und zwar jeden Tag von 16 bis 17 Uhr an einem anderen Ort im Ahrtal.

"Rollender Adventskalender" mit 24 Überraschungen

Am 1. Dezember startet der "Rollende Adventskalender" in Heimersheim. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich Musiker Stephan Maria Glöckner. Er spielt selbstgeschriebene Kinderlieder, aber auch Weihnachtsklassiker wie "Jingle Bells" und "In der Weihnachtsbäckerei" auf seiner Gitarre und er singt dazu - und punktet damit bei den Kindern und ihren Eltern gleichermaßen.

Tini Harfener ist begeistert. Während ihre Kinder das Spektakel fröhlich mitverfolgen, steht sie am Rand und schaut zu. Ihr gefalle vor allem die Stimmung, die der Musiker mit den Kindern gemeinsam erzeuge, erzählt sie. Harfeners Sohn Lennart und ihre Tochter Lia können sich dagegen gar nicht festlegen, was ihnen am besten gefallen hat. Beide strahlen nach dem Mitsingen. Weil die Kinder ihren Spaß hatten, plant Tini Harfener auch, zu weiteren Veranstaltungen des "Rollenden Adventskalenders" im Ahrtal zu kommen.

Musiker Stephan Maria Glöckner spielt Weihnachtslieder beim "Rollenden Adventskalender" in Heimersheim. SWR SWR/LauraBisch

Flutkatastrophe im Ahrtal ist auch Thema

Auch Marion Balthasar ist mit ihrem Sohn gekommen. Sie ist begeistert, dass Musiker Glöckner die Kinder so gut in die Aktion miteinbezieht. "Ich finde es mega schön, auch damit die Kinder mal was anderes als die Flut im Kopf haben", sagt sie. Ihr Sohn singt derweil mit den anderen Kindern in der ersten Reihe mit. Besonders schön findet sie das Angebot deshalb, weil es sowohl Kinder als auch ihre Eltern auf andere Gedanken bringe, erzählt sie.

"Ich finde es mega schön - auch damit die Kinder mal was anderes als die Flut im Kopf haben."

Trotz vorweihnachtlicher Freude ist die Flutkatastrophe vom Juli auch hier ein Thema. Auch Familie Balthasar ist von der Flut schwer betroffen. Der untere Teil ihres neuen Hauses habe unter Wasser gestanden, erst seit zwei Wochen lebe die Familie wieder darin, erzählt die Mutter. Das sei auch an ihrem kleinen Sohn nicht spurlos vorbeigegangen. Jedes Mal, wenn der Strom ausfalle, werde er unruhig.

Immer mit dabei: der "Mobile Beratungsbus". Hier können sich Eltern Hilfe für alle möglichen Probleme holen. SWR SWR/LauraBisch

Gemeinsames Erleben von Advent ist wichtig

Besonders viele Menschen sind nicht gekommen, um das erste Türchen am "Rollenden Adventskalender" zu öffnen. Und das, obwohl sich das Wetter zum Abend hin noch bessert. Für Siglinde Hornbach-Beckers von der Kreisverwaltung Ahrweiler war die Auftaktveranstaltung trotzdem ein voller Erfolg. "Ich mache den Erfolg nicht an den Zahlen fest, sondern daran, den Kindern ein gemeinsames Erleben von Advent zu schenken", sagt die Fachbereichsleiterin für Jugend, Soziales und Gesundheit.

Wann steht der "rollende Adventskalender" wo? 1. Dezember: Heimersheim, Roter Platz

2. Dezember: Sinzig, Jahnhalle

3. Dezember: Kreuzberg, Kreisel

4. Dezember: Bad Neuenahr, Mehrgenerationenhaus

5. Dezember: Dernau, Zirkuszelt

6. Dezember: Ahrweiler, Marktplatz

7. Dezember: Dernau, Zirkuszelt

8. Dezember: Mayschoß, Dorfplatz

9. Dezember: Schuld, Brücke

10. Dezember: Heimersheim, Roter Platz

11. Dezember: Ahrweiler, Marktplatz

12. Dezember: Sinzig, Jahn-Parkplatz

13. Dezember: Sinzig, Grüner Weg

14. Dezember: Kreuzberg, Kreisel

15. Dezember: Bad Neuenahr, Mehrgenerationenhaus

16. Dezember: Walporzheim, Ortsmitte

17. Dezember: Antweiler, Dorfgemeinschaftshaus

18. Dezember: Schuld, Brücke

19. Dezember: Mayschoß, Dorfplatz

20. Dezember: Ahrbrück, Bahnhof

21. Dezember: Heppingen, Kirche

22. Dezember: Bad Bodendorf, Kurviertel

23. Dezember: Altenahr, Bahnhof

24. Dezember: Bad Neuenahr, Mehrgenerationenhaus Welche Mitmachaktion an welchem Tag angeboten wird, könen Interessierte immer morgens auf der Webseite der Kreisverwaltung Ahrweiler nachlesen.

Beratungsbus begleitet den "rollenden Aventskalender" täglich

Siglinde Hornbach-Beckers wünscht den Familien in der Vorweihnachtszeit vor allem eins: Kraft. Wer Unterstützung brauche, bekomme sie auf Wunsch beispielsweise im Beratungsbus. Denn während die Kinder an der Aktion teilnehmen, können die Eltern das Angebot im "Mobilen Beratungsbus" nutzen und sich dort Hilfe holen.