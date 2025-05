Das legendäre Musikfestival ist ausverkauft. Für alle, die noch ein Ticket ergattern konnten, haben wir einen Überblick mit allem Wissenswerten zur Jubiläumsausgabe.

Wann startet Rock am Ring 2025?

Rock am Ring feiert 2025 sein 40-jähriges Bestehen. Das Jubiläums-Festival geht vom 6. bis 8. Juni mit 100 Acts - diesmal sogar auf vier Bühnen. Das Musikprogramm am Nürburgring startet am Freitag, 6. Juni, um 13:30 Uhr auf der Utopia Stage mit einem "very special guest" - mehr verrät der Veranstalter bislang nicht, es soll eine Überraschung werden. Auch, wer um 15 Uhr dort den nächsten Auftritt hat, ist noch nicht bekannt. Veranstalter Matt Schwarz verrät nur soviel: "Das sind Bands, die sonst eigentlich keine Festivals eröffnen, sondern eher schließen."

Wer spielt bei Rock am Ring 2025?

Das ist teilweise noch eine Überraschung für die Fans. Die bislang bekannten Headliner bei Rock am Ring 2025 sind Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Falling in Reverse und Korn. Zu sehen sind auch Beatsteaks, Rise Against und Sleep Token. Neben viel Rock gibt es in diesem Jahr auch wieder Hip-Hop und Punk am Ring: unter anderem mit K.I.Z, Kontra K und Feine Sahne Fischfilet. Insgesamt treten 100 Acts auf.

Wann öffnen die Park- und Campingplätze

Wer auf einem der Campingplätze übernachten möchte, braucht ein Camping & Park Ticket. Das muss vorab online gebucht werden . Die klassischen Campingwiesen öffnen am Mittwoch, 4. Juni, um 12 Uhr. Die Camping- und Parkingflächen sind bis Montag, 9. Juni, um 12 Uhr offen. Achtung: Für den Zutritt zum Konzertgelände brauchen Besucher immer auch ein Festival-Ticket.

Welche Camping-Formen gibt es bei Rock am Ring?

Neben dem klassischen General Camping und dem Caravan Camping gibt es auch in diesem Jahr wieder das Green Camping. Hier liegt der Fokus auf Naturschutz und Mülltrennung. Zudem gilt eine Nachtruhe von 1 Uhr bis 8 Uhr. Beim Rock 'n' Roll Camping stehen in Abständen von 50 Metern Stromanschlüsse zur Verfügung.

Das Utopia Stage Camping bietet eine fünf mal fünf Meter große Fläche zum Camping mit einem bereits aufgebautem Zwei-Personen-Zelt in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände mit Stromanschlüssen, Kiosk und Chill-Area an. Das Experience Camping ermöglicht einen luxuriösen Festivalaufenthalt in einem Container mit zwei Betten, Stühlen und Handtüchern. Zudem gibt es auch wieder einen Bereich, auf dem Besucher ihr Auto direkt neben ihrem Zelt parken können - mit dem "Car & Tent Pass".

Zum 40-jährigen Geburtstag von Rock am Ring gibt es 2025 einen weiteren Campingplatz: das Racetrack Rock’n’Roll-Camping. Die Veranstalter versprechen dort eine völlig neue Perspektive auf das Festival. Denn der Campingplatz befindet sich direkt auf der Rennstrecke am Nürburgring. Neben kostenfreiem Wlan und Sanitäranlagen, soll es auch alle 50 Meter Stromanschlüsse geben, die frei zugänglich sind. Aber: Die Tickets für diesen und auch einige der anderen Camping-Formen sind schon ausverkauft.

Wie komme ich mit dem Auto zu Rock am Ring?

Wer mit dem Auto kommt, sollte am besten Fahrgemeinschaften bilden, raten die Veranstalter. Auf der Autobahn sollten Festivalbesucher dann das Navi ausschalten und der Beschilderung zum Festivalgelände folgen. Im Internet heißt es: "Auch wenn es sich im ersten Moment nach einem Umweg anfühlt, vertraut unseren Schildern - sie führen euch auf schnellstem Weg zu eurem richtigen Camp."

Welche Alternativen zum Auto gibt es bei RaR?

Wer nicht mit dem Auto zum Nürburgring fahren will, kann ein sogenanntes City-Shuttle nutzen. Die Busse fahren ab Mittwochmorgen mehrmals täglich unter anderem von Dortmund, Köln, Frankfurt und Koblenz zu Rock am Ring. Die Tickets für die "City-Shuttles" müssen im Vorfeld online gekauft werden. Wer lieber mit dem Zug fahren möchte, kann in eine der Städte fahren, aus der die City-Shuttles starten, und dann weiter mit dem Bus anreisen.

Wie funktioniert der Einlass auf das Festivalgelände?

Der Zutritt bei Rock am Ring 2025 geht nur mit einem Festivalbändchen. Das bekommen Besucher an allen Check-In Stationen. Dort werden auch Sicherheitskontrollen durchgeführt und etwa das Gepäck und die Taschen kontrolliert.

Wie sieht es aus mit der Bezahlung bei Rock am Ring?

Seit 2022 ist auf dem RaR-Gelände keine Bargeldzahlung mehr möglich (Ausnahme: Lidl Rock Store). Stattdessen bekommen alle Ticketinhaber beim Check-In ein Armband mit einem integrierten Chip, der als elektronischer Geldbeutel fungiert. Das Guthaben kann vor Ort oder online aufgeladen werden. Die Restbeträge auf dem Chip können am Ende des Festivals auch wieder ausgezahlt werden.

Kann ich vor Ort Essen und Getränke kaufen?

Auf dem Festivalgelände gibt es wieder eine große Auswahl an Essens- und Getränkeständen. Für die Verpflegung auf dem Campingplatz gibt es beispielsweise den Lidl Rock Store, der nach eigenen Angaben mehr als 400 Produkte anbietet. Der Store hat demnach am Mittwoch, 4. Juni, von 14 Uhr bis 24 Uhr geöffnet und am Donnerstag, 5. Juni, von 8 Uhr bis Mitternacht. Von Freitag, 6. Juni, bis Sonntag, 8. Juni, ist er von 8 Uhr bis 4 Uhr offen. Am Montag bleibt der Store geschlossen.

Wie steht es um die Barrierefreiheit bei Rock am Ring 2025?

Die Veranstalter wollen auch Menschen mit einer Beeinträchtigung oder einer chronischen Krankheit den Festivalbesuch ermöglichen. Das reicht von einem speziellen Campingplatz und rollstuhlgerechten Toiletten über die Möglichkeit, gekühlte Medikamente aufzubewahren. Wichtig ist, dass Betroffene vorher anmelden, welche Hilfe sie brauchen.

Wie sollte ich mich aufs Festival vorbereiten

Je nach gebuchter Campingform brauchen Festivalbesucher entsprechende Campingausrüstung und einen Grundstock an Verpflegung. Stromaggregate sind auf dem Gelände verboten - eine Alternative sind Powerstationen, die vor Ort gemietet werden können. Da das Wetter in der Eifel mitunter unbeständig ist, sollten Besucher sich auf alles einstellen: Sonnencreme gehört genauso ins Gepäck wie Regenschutz, feste Schuhe und warme Kleidung für kalte Abende. Im Vorfeld können Schließfächer für Wertgegenstände reserviert werden. Damit man die Lieblingsacts nicht verpasst, sollte man sich zuvor mit dem Timetable auseinandersetzen. Hilfreich ist dabei auch die Rock-am-Ring-App.

Wo bekomme ich Hilfe vor Ort?

Festivalgäste, die sich verletzt haben oder anderweitig unwohl fühlen, bekommen beim Sanitätsdienst Hilfe. Auch die Securitymitarbeiter können laut den Organisatoren im Falle einer medizinischen Notlage angesprochen werden. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes gibt es bei Rock am Ring mehrere Sanitätsstellen und zahlreichen Rettungs- und Krankenwagen. Neben lokalen Helfern reisen demnach auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland an, um die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes bei Rock am Ring zu unterstützen.