Erste Fans reisen zu Festival Rock am Ring an

In der Eifel sind am Mittwoch die ersten Rock am Ring-Besucher angereist. Das hat teils zu langen Staus in der Region geführt. Viele Fans kommen extra früh, um sich die besten Plätze auf den Camping-Arealen zu sichern.

Zum 40-jährigen Jubiläum von Rock am Ring war das Festival nach Angaben der Veranstalter so schnell ausverkauft wie noch nie. Die 90.000 Tickets waren schon Anfang März weg. Entsprechend viele Fans werden jetzt in den nächsten Tagen bis zum Festivalstart am Freitag in die Eifel kommen.

Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwoch mehr los auf den Straßen als in den Vorjahren. Demnach staute sich der Verkehr bereits am Vormittag rund um den Nürburgring und den Zufahrten zu den Campingplätzen. Geöffnet wurden diese um 12 Uhr mittags. Laut Polizei kam es auf den Straßen zu mehreren Unfällen, verletzt wurde niemand.

Die Rock am Ring-Fans brauchen bei der Anreise zu den Campingplätzen viel Geduld. Kilometerlange Staus ziehen sich am Mittwoch durch die Eifel. Jonathan Mauer

Die Wege zum Festivalgelände und den Campingplätzen sind laut den Organisatoren ab der Autobahnausfahrt umfassend ausgeschildert. Polizei und Veranstalter fordern alle Autofahrer auf, die Hinweisschilder und Umleitungen vor Ort zu beachten und nicht auf Navigationsgeräte zu vertrauen.

Besucherinnen und Besucher können sich auch über eine App informieren: Bei Instagram schreibt Rock am Ring dazu: "Alle Infos zu eurer Anreise, Auslastung der Campingplätze und Bändchenausgabe findet ihr in der Rock am Ring App."

Der Aufbau der großen Bühnen ist noch in vollen Gange. Am Freitag beginnt das Festival Rock am Ring. SWR

Bühnen auf Festivalgelände werden noch aufgebaut

Die Vorbereitungen des Geländes und der großen Bühnen laufen nach Angaben von Festival-Direktorin Jana Posth bis jetzt nach Plan: "Wir sind noch mitten im Aufbau, aber wir sind wahnsinnig gut in der Zeit." Zum 40-jährigen Bestehen möchten die Organisatoren den Fans ein besonderes Erlebnis bieten, sagt Posth: "Wir freuen uns darauf, mit den Menschen zu feiern - mit denen, die vielleicht schon seit 40 Jahren dabei sind, aber auch mit allen, die neu dazugekommen sind."

Warm Up-Party auf dem Campingplatz am Nürburgring

Schon vor dem eigentlichen Festivalstart werden viele Fans auf den Campingplätzen rund um das Festivalgelände feiern. Auch in diesem Jahr wird es am Mittwoch und Donnerstag eine Warm Up-Party im Eventcenter auf dem Gelände von Camping am Nürburgring geben. Die Party beginnt an beiden Tagen um 19 Uhr, unter anderem werden dort Mambo Kurt, Kontrust und die Frog Bog Dosenband auftreten.

Festival Rock am Ring soll mit Überraschungsauftritt starten

Das eigentliche Festival startet am Freitagnachmittag. Dann spielen ab 13:30 Uhr die ersten Bands. Eröffnet wird Rock am Ring in diesem Jahr auf der größten Bühne, der Utopia Stage, von drei "Very Special Guests", wie der Veranstalter ankündigte. Einer von ihnen ist schon bekannt: Knocked Loose spielen um 16:30 Uhr. Wer davor auftritt, ist eine Überraschung. Auf der Instagram-Seite von Rock am Ring heißt es dazu nur, "beide Bands spielen in der Regel eher die späteren Festivalslots".

Erstmal einkaufen: Bevor es richtig los geht, decken sich die ersten Camper im Rock am Ring-Supermarkt mit den wichtigsten Lebensmitteln ein. SWR

100 Bands auf vier Bühnen bei Rock am Ring 2025

An drei Tagen spielen bei Rock am Ring dann 100 Bands, in diesem Jahr zum ersten Mal auf vier Bühnen rund um die Grand-Prix-Strecke am Nürburgring. Headliner 2025 sind Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Falling in Reverse und Korn. Auch die Beatsteaks, Rise Against und Sleep Token sind dabei. Neben viel Rock und Metal gibt es in diesem Jahr auch wieder Hip Hop und Punk: Unter anderem treten K.I.Z, Kontra K und Feine Sahne Fischfilet auf.