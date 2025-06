Wegen der Terrorwarnung können 2017 bei Rock am Ring die Headliner Rammstein und der Rapper Marteria am Freitagabend nicht auftreten. Noch am selben Abend werden in Hessen drei Männer festgenommen und überprüft. Am Samstag durchsucht die Polizei das Festivalgelände, dann gibt sie Entwarnung - Rock am Ring kann weitergehen.

