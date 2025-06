per Mail teilen

Lebensmittel bei Rock am Ring müssen praktisch und haltbar sein. Was nach dem Festival übrig ist, ist deshalb auch oft noch gut. Foodsaver sammeln und spenden die Lebensmittel.

In Foodsharing-Zelten auf den Campingplätzen bei Rock am Ring konnten Besucherinnen und Besucher Lebensmittel und Hygieneartikel abgeben, die sie nicht mehr mit nach Hause nehmen wollten. Die Aktion wurde von der Initiative foodsharing.de zum Beispiel beim Green Camping angeboten. Auf dem Campingplatz sollen Mülltrennung und Naturschutz im Fokus stehen. Dort wurde das Angebot von vielen Campern gut angenommen.

Gesund ist das Camping-Essen bei Rock am Ring nicht unbedingt. Aber die Produke sind oft lange haltbar. SWR

Lebensmittel werden gesammelt und sortiert

Am Abreisetag von Rock am Ring kam an den Foodsharing-Stationen einiges zusammen: hunderte Dosen Ravioli, Chips und viele Getränke. Aber auch Kerzen, Spülmittel und Klopapier wurden von den Campern abgegeben.

Von den ehrenamtlichen Helfern der Initiative foodsharing.de werden die Lebensmittel und Hygieneartikel zunächst gesammelt und dann sortiert bzw. auch aussortiert. Denn nicht alles kann weiterverwendet werden.

Viele Camper haben keine Lust, schwere Dosen oder Flaschen wieder mit nach Hause zu schleppen. Deshalb geben sie die Lebensmittel beim Foodsharing-Zelt ab. SWR

Tafeln bekommen gerettetes Essen

Anschließend werden die Lebensmittel zu großen Teilen an Tafeln vor Ort abgegeben. Alles, was die Tafeln nicht nehmen können - zum Beispiel offene Packungen, Produkte mit zu kurzem Haltbarkeitsdatum oder auch Alkohol - wird von den Foodsavern mitgenommen und gegebenenfalls weiterverteilt.

Foodsaver auch auf anderen Festivals präsent

Am ganzen Wochenende waren die Ehrenamtlichen auf den Campingplätzen unterwegs und haben auf ihre Aktion aufmerksam gemacht. Sie möchten erreichen, dass mit Essen bewusster umgegangen wird und weniger Lebensmittel weggeworfen oder verschwendet werden.

Direkt am Eingang des Green Campings am Nürburgring stand dieses Zelt der Lebensmittelretter. SWR

Die Foodsaver sind nicht nur bei Rock am Ring, sondern auch auf anderen Festivals unterwegs: zum Beispiel beim Hurricane in Niedersachsen oder dem Southside-Festival in Baden-Württemberg.