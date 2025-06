Eifel-Festival beendet: So war Rock am Ring 2025

Rock am Ring 2025 ist vorbei. 90.000 Fans haben zum 40-jährigen Bestehen des Festivals auf dem Nürburgring gefeiert. Polizei und Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

"Ein grandioses Wochenende" geht zu Ende, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Montagvormittag. Und tatsächlich, bei Rock am Ring 2025 lief sehr vieles nach Plan. Die Fans haben fast immer friedlich auf dem Festivalgelände und auf den Campingplätzen miteinander gefeiert. Die Stimmung war trotz des durchwachsenen Wetters ausgelassen und entspannt.

Polizei zieht positive Bilanz: "Nur 54 registrierte Straftaten"

Auch die Polizei zieht eine äußert positive Bilanz: Es habe eine "überschaubaren Anzahl polizeilich relevanter Vorfälle" gegeben, sagte Polizeisprecher Oliver Jutz im SWR-Interview. Die Polizei habe am Wochenende lediglich 54 Straftaten registriert, sagte Jutz: "Das ist angesichts der Menge der Menschen, die hier über drei Tage auf engstem Raum zusammen feiern, eine sehr gute Bilanz." Dazu seien etwa 30 Unfälle aufgenommen worden. Ein schwerer Unfall war laut Jutz nicht dabei.

Staus bei der Abreise von Rock am Ring 2025

Bei der Abreise wurde es am Montag auf den Bundesstraßen rund um den Nürburgring wieder relativ voll. Es gab längere Staus. Teilweise sperrte die Polizei Abfahrten von Campingplätzen, um den Verkehr kontrolliert abfließen zu lassen. Aber auch das sei nicht ungewöhnlich bei insgesamt 90.000 Besucherinnen und Besuchern, sagte Polizeisprecher Jutz. "Wir haben bei Rock am Ring nur ganz selten Probleme mit Besuchern. Es kommt schon mal vor, dass einzelne über die Stränge schlagen, aber insgesamt haben wir ein sehr gutes Verhältnis." Das sei auch in diesem Jahr wieder so gewesen.

Abreisetag bei Rock am Ring 2025: An den Ausfahrten der Campingplätze staut es sich am Montagvormittag. SWR

Wetter war durchwachsen, aber besser als angekündigt

"Es ist alles nass!" Einige Camper packten schon am Sonntagabend ihre Autos, um direkt nach dem letzten großen Headliner auf der Hauptbühne, der Metal-Band Korn, nach Hause zu fahren. Das Wetter war in diesem Jahr eine Herausforderung, immer wieder regnete und stürmte es und die Temperaturen sanken nachts auf etwa zehn Grad. Die meiste Zeit hielt das Wetter aber überraschend gut und die angekündigten Gewitter blieben aus.

Trotzdem waren die Böden auf den voll belegten Camping- und Parkplätzen irgendwann doch sehr matschig. Am Abreisetag mussten Autos teilweise mit Traktoren aus dem Schlamm gezogen werden. Es kam immer wieder zu kleineren Blechschäden.

Matsch auf den Camping- und Parkplätzen bei Rock am Ring 2025: Einige Autos müssen mit Traktoren aus herausgezogen werden. SWR

Matschige Böden: Rettungskräfte hatten viel zu tun

Die rutschigen Wege, Wiesen und Straßen waren auch ein Grund dafür, dass die Rettungskräfte an diesem Wochenende relativ viel zu tun hatten. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitteilt, gab es relativ viele Verletzungen an Knochen und Bändern sowie Schnittverletzungen und Brüche. Mehrere Menschen erlitten Herzinfarkte, es schwebe aber niemand in Lebensgefahr.

Insgesamt gab es laut DRK an den sechs Festivaltagen am Nürburgring rund 600 Einsätze des Rettungsdienstes, etwa 4.000 Mal wurden verletzte Menschen in den Sanitätszelten auf dem Gelände versorgt. Der Rettungshubschrauber musste den Angaben zufolge achtmal fliegen, um Patientinnen und Patienten in Spezialkliniken zu bringen.

Abendstimmung bei Rock am Ring 2025: Biffy Clyro spielen im Sonnenuntergang auf dem Nürburgring. SWR

Viel Rock und Metal auf den großen Bühnen

Internationale und nationale Bands wie Korn, Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Kontra K, Rise Against, die Beatsteaks und Biffy Clyro waren in diesem Jahr die Headliner auf den großen Bühnen bei Rock am Ring. Fast alle Auftritte liefen reibungslos und die Stimmung war fast immer gut. Die deutsche Metalcore-Band Heaven Shall Burn musste ihren Auftritt am Samstagabend allerdings nach nur einem Lied abbrechen. Ihr Sänger habe sich "eine Verletzung am Hals zugezogen", schrieb die Band auf ihren Social-Media-Kanälen.

Überraschungen zum 40-jährigen Bestehen von Rock am Ring

Besonders am Jubiläumswochenende waren die vielen Überraschungsauftritte in diesem Jahr. Gleich zu Beginn am Freitagmittag standen zwei "Very Special Guests" auf dem Programm. Das große Areal vor der Hauptbühne füllte sich entsprechend schnell. Um 13:30 Uhr eröffneten Electric Callboy das Festival, die deutsche Metalcore-Band machte gleich mal richtig Stimmung. Im Anschluss gab es musikalisch einen harten Bruch: Roy Bianco & die Abbrunzati Boys spielten Italo-Schlager. Das kam nicht bei allen Besucherinnen und Besuchern gut an.

Am Samstagmittag gab es auf einem der Campingplätze dann die nächste Überraschung: Die Punker von Feine Sahne Fischfilet aus Rostock hatten auf einer kleinen, provisorischen Bühne den zweiten Auftritt bei Rock am Ring, die Band hatte bereits am Freitag auf dem Festival gespielt. Es war ein gelungenes Campingplatzkonzert inklusive emotionalem Heiratsantrag.

Auch die Chemnitzer Band Kraftklub hatte bei Rock am Ring 2025 einen unangekündigten Auftritt. Die Bandmitglieder sprangen am Samstagabend in weißen Anzügen auf eine kleine Bühne mitten in der Menge. Sie spielten einige Minuten, bevor sie genauso schnell wieder weg waren.

Linkin Park sind Headliner bei Rock am Ring 2026

Für das kommende Jahr steht bereits ein erster Headliner für Rock am Ring fest. Der Auftritt von Linkin Park 2026 wurde am Freitagabend mit Feuerwerk und LED-Anzeige bekanntgegeben. Die Fans freuten sich, obwohl viele schon dieses Jahr auf einen Auftritt der US-Band gehofft und bis zuletzt spekuliert hatten, ob sich einer der Secret Acts als Linkin Park entpuppen würde.