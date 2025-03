Festival Rock am Ring 2025 ist ausverkauft

Das Musikfestival Rock am Ring 2025 auf dem Nürburgring ist ausverkauft. Nach Angaben des Veranstalters waren in der Geschichte des Festivals noch nie so früh alle 90.000 Tickets vergriffen.

